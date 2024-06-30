Более 30 тысяч человек воспользовались бронированием билетов для военнослужащих вне очереди - УЗ

УЗ

С момента запуска сервиса бронирования билетов для военнослужащих, а также их семей, им воспользовались более 30 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Укрзализныця разработала сервис для военнослужащих Сил обороны, а также членов семей раненых (когда их перевозят медицинскими поездами), который позволяет в случае отсутствия билетов в свободной продаже оставить заявку через онлайн-сервис для бронирования билета на желаемый маршрут.

Как отмечают, забронировать билеты возможно на определенный перечень поездов, следующих из или в города, приближенные к зоне ведения боевых действий. Оставить заявку нужно не позднее чем за 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

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Выкупить забронированный билет можно в кассе вокзала не позднее чем за час до отправления поезда, предъявив кассиру военный билет, удостоверение офицера, или - для родных раненых военнослужащих - оригинал или копию удостоверения УБД раненого родственника, а также документ, подтверждающий родство 1 степени.

Напомним:

"Укрзализныця" создает ООО "УЗ Энерго", поскольку УЗ в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей.

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Компания Ukrainian Railways Cargo Poland получила возможность полноценного выхода на европейский рынок железнодорожных грузоперевозок и получила лицензию железнодорожного перевозчика от правления железнодорожного транспорта Польши.

Экономическая правда