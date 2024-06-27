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УЗ отримала ліцензію залізничного перевізника і виходить на ринок Польщі

Четвер, 27 червня 2024, 13:47 - Віктор Волокіта

Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень і отримала ліцензію залізничного перевізника від правління залізничного транспорту Польщі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника сконцентрується на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи. 

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Таким чином, як йдеться в повідомленні, польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення "від дверей до дверей" та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.

Крім того, компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею. 

Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" та державна іспанська залізнична компанія Renfe готують перші напрацювання в рамках пілотного проєкту щодо впровадження потягів, які адаптуються до різної ширини колії – для 1520 мм /1435 мм/1668 мм. 

Економічна правда

Укрзалізниця Польща
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