Во вторник будет задействована светло-серая зона графиков отключений света – Yasno
На вторник, 4 июня, снова запланированы стабилизационные отключения света: ограничения больше, чем в понедельник, - 26% для Киева. Будет задействована светло-серая зона графиков.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.
"В плановом ремонте два энергоблока АЭС. Также ушла в ремонт линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии.
Сейчас также есть отключения в светло-серых слотах", - добавил он.
Графики доступны:
- на сайте yasno.com.ua
- в приложении bit.ly/yasno-app
- в чатботах в Viber bit.ly/yasno_viber и Telegram bit.ly/yasno_tg.
Напомним:
На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток, заявили в "Укрэнерго".
Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник.
Доведенные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений.
Экономическая правда