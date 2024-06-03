Во вторник будет задействована светло-серая зона графиков отключений света – Yasno

На вторник, 4 июня, снова запланированы стабилизационные отключения света: ограничения больше, чем в понедельник, - 26% для Киева. Будет задействована светло-серая зона графиков.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"В плановом ремонте два энергоблока АЭС. Также ушла в ремонт линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии.

Сейчас также есть отключения в светло-серых слотах", - добавил он.

Графики доступны:

Реклама:

на сайте yasno.com.ua

в приложении bit.ly/yasno-app

в чатботах в Viber bit.ly/yasno_viber и Telegram bit.ly/yasno_tg.

Напомним:

На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток, заявили в "Укрэнерго".

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник.

Реклама:

Доведенные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений.

Экономическая правда