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Ограничения электричества на вторник на Днепропетровщине не прогнозируются – ДТЭК

Понедельник, 3 июня 2024, 20:35 - Алексей Павлыш

Доведенные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Ситуация остается крайне тяжелой. Потребляйте свет экономно, пожалуйста", - говорится в сообщении.

Компания обещает оперативно информировать об изменении ситуации.

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Напомним:

На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток, заявили в "Укрэнерго".

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник.

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Экономическая правда

энергетика ДТЭК
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