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Во вторник свет снова могут выключать все сутки по всей стране

Понедельник, 3 июня 2024, 18:29 - Алексей Павлыш

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причина - рост потребления из-за жары и снижение объемов импорта.

Подчеркивается, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

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При превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

Напомним:

На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток, заявили в "Укрэнерго".

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Экономическая правда

Укрэнерго энергетика электроэнергия
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