Новости 3 июня: "Гулливер" передали в управление АРМА, поляки возобновят блокаду на одном из КПП

О "Гулливере". Шевченковский райсуд Киева 3 июня передал имущество киевского "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

О блокаде границы. Во вторник, 4 июня, до второй половины четверга, 6 июня, польские фермеры планируют блокаду движения грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская".

Об отключениях света. Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник.

О мобилизации. Оборонные предприятия, которые признаны критически важными для экономики Украины и законно могут бронировать до 100% работников, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников во время сверки данных в ТЦК и СП.

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О последствиях ударов по энергообъектам. С учетом ракетных атак, которые произошли две ночи назад, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Эксклюзив ЭП

Количество пенсионеров может увеличиться на миллион. Конституционный суд рассматривает законность реформы 2017 года

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Проведенную семь лет назад Владимиром Гройсманом пенсионную реформу могут признать неконституционной. Следствием этого в условиях войны станет разбалансировка всей пенсионной системы. (укр)