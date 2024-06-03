Украинцам советуют привыкать к почасовым отключениям электроэнергии на долгое время 

Ситуация в энергосистеме не критическая и управляемая, но из-за дефицита мощности после ряда массированных атак по ней со стороны РФ Украине нужно привыкать к постоянным почасовым отключениям э/э в течение длительного периода.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас общая ситуация - это нехватка генерирующих мощностей в системе, но все, что мы можем делать - это привыкать к восприятию этого (ограничений э/э) как нормального положения вещей на длительное время", - сказал он во время брифинга в Медиацентре Украина в Киеве в понедельник.

По его словам, в ближайшие два года необходимо максимально усилить энергосистему, чтобы в следующие примерно три года "восстановить генерацию до ситуации, когда ограничений вообще не будет".

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"До этого мы живем в режиме ограничений на 4-6 часов в течение суток по всей стране, а для Киева этот срок составляет 6-8 часов в течение суток. Отключения не будут ежедневными, это будет зависеть от большого количества параметров, в том числе и от погодных условий", - пояснил он, выразив уверенность, что критическая инфраструктура будет питается, в частности смогут работать теплоснабжение, водоканал, канализация.

По его прогнозу, самыми тяжелыми будут июль и первые две декады августа, потому что будет максимальная потребность в охлаждении, в том числе и в промышленности, в частности, пищевой. Харченко отметил, что расходы электроэнергии будут расти, а вместе с тем продолжится ремонтная кампания как необходимый элемент подготовки к отопительному сезону.

"Худший сценарий на зиму в моем понимании - это ограничение потребителей от 6 до 10 часов в сутки, но при этом работает критическая инфраструктура, в частности ключевые оборонные предприятия. Я бы сказал, что нас ожидает умеренно сложная зима. Сложнее, чем последняя, но более предсказуемая и более комфортная, чем предпоследняя", - высказал мнение директор ЦИЭ.

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"Не вижу оснований говорить о каких-то апокалипсисах и техногенных катастрофах. Уверен, что энергокомплекс выстоит. Есть понимание, как обезопасить, как минимум, ключевую инфраструктуру от влияния российских обстрелов. Да, не хватает финансовых ресурсов, но работа ведется", - заверил он.

Большую, чем в других регионах, продолжительность ограничений в Киеве Харченко объяснил большим количеством в нем как в столице критической инфраструктуры, которую питают приоритетно, и поэтому меньше ресурса из выделенных лимитов остается всем остальным потребителям.

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Напомним:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.

Экономическая правда