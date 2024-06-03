Rheinmetall построит завод по производству артснарядов в Литве

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Немецкий военный концерн Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству артснарядов в Литве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Создание завода Rheinmetall в Литве является чрезвычайно важным шагом в ответ на насущные потребности нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет обеспечить бесперебойный доступ к самому необходимому оружию и боеприпасам, поскольку продукцию, необходимую для европейской обороны, мы будем производить сами", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер поблагодарил Литву за долгосрочное партнерство.

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Заводу по производству 155-мм артиллерийских снарядов, который, как ожидается, будет производить десятки тысяч снарядов в год, присвоен статус крупного проекта, и ожидается, что его конкретное место будет объявлено в ближайшие недели.

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Напомним:

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, которое будет специализироваться на системах противовоздушной обороны.

В этом году немецкая компания Rheinmetall ожидает, что ее мощность составит 700 000 снарядов в год, а в среднесрочной перспективе возрастет до 1,1 миллиона снарядов в год.

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине как минимум четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и систем ПВО.

Экономическая правда.