Правительство планирует приватизацию "Сенс банка" и "Укргазбанка"

Украина планирует продажу двух системно важных банков - "Сенс банка" и "Укргазбанка". Международного финансового советника планируют назначить международно признанного финансового советника до сентября 2024 года.

Об этом говорится в меморандуме МВФ.

"Мы также готовим к продаже два системных государственных банка - "Сенс Банк" и "Укргазбанк".

Мы планируем назначить международно признанного финансового советника до конца сентября 2024 года по прозрачной процедуре и после консультаций с международными финансовыми организациями", - говорится в меморандуме.

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Украина также готовит к рассмотрению законопроект о приватизации государственных банков в консультациях с МФО. Его направят на рассмотрение парламентом до конца сентября 2024 года.

Украина также обязуется не увеличивать государственную долю в банковском секторе.

"Наши (государственные - ЭП) решения будут согласовываться с общей стратегией по уменьшению государственной собственности в банковском секторе. Любое решение, которое может привести к увеличению государственной собственности в банковском секторе, будет приниматься после консультаций с персоналом МВФ и будет строго ограничено вопросами, связанными с сохранением финансовой стабильности и решениями по вопросам национальной безопасности в период действия военного положения", - говорится в одном из разделов меморандума.

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Напомним:

Поздно ночью с 28 на 29 июня Международный валютный фонд обнародовал обновленный меморандум с Украиной, от выполнения условий которого будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (EFF), приняв решение о выделении Украине около 2,2 млрд долларов - их направят на бюджетную поддержку.

Экономическая правда