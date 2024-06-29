МВФ оприлюднив оновлений меморандум для України: більшість умов виконано

Пізно вночі з 28 на 29 червня Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша підтримка України.

Про це йдеться у документі МВФ.

Загалом Україна вже виконала 23 з 37 основних "маяків", це зокрема реформи та зміни у законодавстві.

Як повідомляє народний депутат та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, на оновлений перегляд було три "маяки":

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Розробити концептуальну записку щодо програми "5-7-9" - виконано;

одноосібний розгляд справ ВАКС - виконано із запізненням;

Проаналізувати заборгованість та оцінити фінансовий стан підприємств теплокомуненерго - перенесено на кінець жовтня.

Найближчим "маяком" є перезавантаження БЕБ, який Україна мала виконати до кінця червня. Ввечері 28 червня, Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ, таким чином дедлайн було витримано.

Таким чином, Україні залишилось виконати 15 вимог, зокрема:

Розробити методологію оцінки ефективності податкових пільг, в тому числі їх вартості для бюджету, до кінця вересня;



Визначити основні державні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготувати огляд потенційних витрат, до кінця вересня;



Завершити зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів з міжнародним досвідом та опублікувати його звіт, до кінця вересня;



З технічною допомогою МВФ провести діагностичний огляд довоєнної політики та практики середньострокового бюджетного планування порівняно з найкращими практиками, до кінця жовтня;



Розробити політику державної власності на ДП, дивідендну політику та стратегію приватизації, до кінця жовтня;



Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, які дозволять Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також раціоналізувати наслідки спливу строків досудового розслідування, до кінця жовтня;



Ухвалити зміни до Митного кодексу, до кінця жовтня;



Проаналізувати заборгованість та оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання, до кінця жовтня;



На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур УГВ прийняти урядову постанову, що забезпечить чіткий зв'язок між середньостроковим терміном служби та капітальними витратами, включаючи пріоритети реконструкції, а також визначить роль Мінфіну як "воротаря"; до кінця грудня;



Продовжити передачу державних банків в управління Мінфіну, а нові державні банки, які зʼявляться не мають бути рекапіталізовані за рахунок державних коштів;



Підготувати концепцію оздоровлення банків у консультаціях з працівниками ФГВФО та МВФ, до кінця грудня;



Впровадити методологію оцінки наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності, до кінця грудня;



Створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти державних органів, до кінця грудня.

Нагадаємо:

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Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF), ухваливши рішення про виділення Україні близько 2,2 млрд доларів - їх спрямують на бюджетну підтримку.

Економічна правда



