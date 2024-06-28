МВФ схвалив виділення Україні траншу на $2,2 мільярда

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Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF), ухваливши рішення про виділення Україні близько 2,2 млрд доларів - їх спрямують на бюджетну підтримку.

Про це йдеться у заяві МВФ.

"Незважаючи на складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні маяки на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням.

Українська економіка продовжує залишатися стійкою, хоча перспективи залишаються надзвичайно невизначеними. Стійкий імпульс реформ та своєчасне надання зовнішньої підтримки необхідні для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, а також посилення інституційних реформ для прокладання шляху до вступу до ЄС", - заявили в МВФ.

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Із траншем у 2,2 млрд доларів загальний обсяг виплат в рамках програми сягне близько 7,6 млрд доларів.

Програму EFF для України терміном на 48 місяців з правом доступу до 11,6 млрд СПЗ (еквівалент 15,6 млрд доларів США) затвердили 31 березня 2023 року, нагадали у МВФ.

"Вторгнення Росії в Україну продовжує чинити руйнівний соціально-економічний вплив на Україну. Незважаючи на війну, макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці. Економіка залишається стійкою, що відображає постійну адаптивність домогосподарств і компаній.

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У перспективі очікується уповільнення темпів відновлення, особливо з огляду на атаки на енергетичну інфраструктуру України, а також високі ризики, пов'язані з надзвичайно високим рівнем невизначеності, спричиненим війною. Пильність до цих ризиків необхідна для того, щоб вчасно відреагувати на шоки, якщо вони матеріалізуються", - йдеться у заяві.

"Фіскальна політика на решту 2024 року, а також підготовка бюджету на 2025 рік мають бути підкріплені зусиллями з мобілізації доходів, узгодженими з Національною стратегією доходів. У зв'язку з цим слід уникати заходів, які розмивають податкову базу, і посилити податкове та митне адміністрування разом з БЕБ. Подальше вдосконалення середньострокового бюджетування, управління фіскальними ризиками та прозорістю, а також управління державними інвестиціями має сприяти досягненню цих цілей.

Послідовні реформи, спрямовані на посилення боротьби з корупцією та системи управління, включаючи забезпечення ефективності антикорупційних інституцій, залишаються важливими для стримування фіскальних ризиків, забезпечення довіри донорів, прискорення зростання та підтримки шляху до вступу в ЄС", - додали в МВФ.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що місія МВФ та представники України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), який допоможе залучити близько 2,2 млрд доларів вже у червні.