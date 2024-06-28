В субботу графики отключения света будут действовать в течение всех суток
Пятница, 28 июня 2024, 17:34 -
В субботу 29 июня графики отключений света будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"29 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
При этом, питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет
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В то же время энергетики призвали экономно потреблять свет в часы, когда есть электроснабжение.
Напомним:
Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.
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Ранее, Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".
Экономическая правда.
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