В субботу графики отключения света будут действовать в течение всех суток

В субботу 29 июня графики отключений света будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"29 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

При этом, питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет

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В то же время энергетики призвали экономно потреблять свет в часы, когда есть электроснабжение.

Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.

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Ранее, Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".

Экономическая правда.