Арест на облгазы Фирташа оперативно вернули - АРМА

Облгазы Фирташа, с которых ранее был снят арест, вернули в госсобственность.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"Облгазы возвращены в государство! Управление будет продолжено", - заявила она.

В комментарии ЭП в АРМА сообщили, что арест на облгазы Фирташа вернули по решению Печерского районного суда города Киева от 28 июня.

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Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.

Ранее, Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".

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Экономическая правда.