Арест на облгазы Фирташа оперативно вернули - АРМА
Пятница, 28 июня 2024, 17:00 -
Облгазы Фирташа, с которых ранее был снят арест, вернули в госсобственность.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
"Облгазы возвращены в государство! Управление будет продолжено", - заявила она.
В комментарии ЭП в АРМА сообщили, что арест на облгазы Фирташа вернули по решению Печерского районного суда города Киева от 28 июня.
Реклама:
Напомним:
Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.
Ранее, Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".
Реклама:
Экономическая правда.
Реклама:
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе: