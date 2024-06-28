Олигарх из РФ сменил владельца своего роскошного курорта, чтобы избежать санкций

Российский олигарх передал право собственности на свой итальянский роскошный курорт на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что предшествовало введению западных санкций.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Право собственности на сардинский курорт Forte Village Resort, названный в честь его основателя и влиятельного отельера лорда Чарльза Форте, перешло от Мусы Базаева, российского олигарха, чьи активы охватывают энергетику, сырьевые товары и телекоммуникации, к одному из его родственников 25 февраля 2022 года, свидетельствуют записи кипрской компании.

Менее чем через два месяца после этого Базаев попал под санкции ЕС и Великобритании.

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Право собственности на курорт, материнская компания которого владеет различными активами на Сардинии общей стоимостью около 700 млн евро, перешло к казахстанскому бизнесмену Шухрату Ибрагимову в начале 2023 года, согласно документам.

Базаев, который родился в Чечне и заработал свое состояние в нефтяной промышленности, прежде чем заняться драгоценными металлами, остается в санкционном списке ЕС.

Брюссель пытается закрыть лазейки в своем санкционном режиме против России, стремясь ограничить финансирование Кремлем войны в Украине. Однако эффективность этих правил была поставлена под сомнение, поскольку компании и российские олигархи нашли множество способов обойти эти правила, в том числе используя юридические структуры в европейских юрисдикциях.

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Полупансион для семьи из двух взрослых и двух детей стоит около 50 000 евро за неделю.

Олигарх и его племянник Дени Базаев приобрели Forte Village в 2014 году за 180 млн евро через сложную сеть кипрских, люксембургских и итальянских компаний.

Напомним:

Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского миллиардера, Дмитрия Пумпянского об исключении себя и жены из санкционных списков ЕС.

Российский миллиардер и бывший топ-менеджер "Лукойл" Андрей Кузяев, компании которого работают на военно-промышленный комплекс РФ, до сих пор не попал в санкционные списки ЕС и США.

Экономическая правда.