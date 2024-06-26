Мільярдер з РФ домігся скасування деяких санкцій ЄС в суді 

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Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера, Дмитра Пумпянського про виключення себе та дружини з санкційних списків ЄС.

Про це йдеться в рішенні суду.

В постанові повідомляється, що той факт, що Пумпянський колишній співвласник групи "Сінара" та Трубної металургійної компанії (ТМК) і входив до складу їх топменеджменту, не дозволяє віднести його до "провідних бізнесменів, які працюють у Росії", або "бізнесменів, залучених до секторів економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу уряду Російської Федерації".

Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано. Також Раді Євросоюзу наказано сплатити витрати, понесені бізнесменом. Крім цього зазначається, що суд вивів з чорного списку ЄС дружину мільярдера Галину.

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Пумпянський потрапив під санкції Євросоюзу та Британії майже відразу після початку великої війни. На той момент бізнесмен контролював 90% ТМК, був членом її ради директорів, а також бенефіціаром і президентом "Сінари". Через санкції він залишив усі посади в обох компаніях.

У вересні 2023 року суд ЄС відмовився зняти обмеження з Пумпянського. У рішенні йшлося про те, що хоча бізнесмен і "не відігравав прямої ролі у військовому наступі в Україні, він бере участь у секторах економіки, які являють собою істотне джерело доходу для уряду Російської Федерації".

Пумпянський став першим російським мільярдером, який домігся зняття санкцій ЄС через суд. Forbes оцінює статки бізнесмена в $3,3 млрд.

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До нього аналогічного рішення суду домоглися віцепрезидент АФК "Система" Сергія Мндоянц та ексдиректорка торговельного майданчика "Ozon" Олександра Шульгіна, які в рейтинг найбагатших людей Росії не входять.

Оновлено. Суд не скасував найперше рішення Ради ЄС про санкції від 9 березня 2022 року, а також останнє рішення про продовження обмежувальних заходів від 14 березня 2024 року, згідно з яким олігарх перебуває під санкціями

Нагадаємо:

Бізнес-джет Airbus A320neo вартістю понад 115 млн дол потрапив до Росії всупереч санкціям, що забороняють постачання іноземної авіатехніки.

Євросоюз має намір внести до чорного списку 20 фізосіб і 22 юрособи в рамках нового пакета санкцій проти Росії.

Російський мільярдер та колишній топменеджер "Лукойл" Андрєй Кузяєв, компанії якого працюють на військово-промисловий комплекс РФ, досі не потрапив до санкційних списків ЄС та США.