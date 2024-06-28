Самый маленький банк, который хотела купить "Укрпочта", окончательно ушел с рынка

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Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари банк" и исключил сведения об нем из Государственного реестра банков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Соответствующее решение правление НБУ приняло 27 июня.

В НБУ также добавили, что АО "Альпари банк" - девятый банк, который прекратил осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

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Ранее Национальный банк в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии у ПАО "ВЕРНУМ БАНК", ПАО "БМ Банк", ПАО "ДиВи Банк", ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ПАО "Промышленно-финансовый банк", ПАО "Кредит Оптима Банк" и ПАО "Расчетный центр".

Напомним:

Решение о прекращении банковской деятельности было принято 12 декабря 2023 года.

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28 декабря 2023 года Нацбанк согласовал план прекращения соответствующим решением.

Альпари является самым маленьким банком в Украине, по состоянию на 2021 год он имел только 1 отделение.

По состоянию на 1 января 2024 года объем его чистых активов составлял всего 193,4 млн грн (0,007% от активов банковской системы).

У банка было 6176 вкладчиков, которые держали на его счетах 679 млн грн. По итогам 2023 года банк получил 6 млн грн убытка.

Владельцем 100% акций банка является Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в ОАЭ.

В 2021 году "Укрпочта" достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн грн, позже она даже получила разрешение Мининфраструктуры на покупку банка.

Впрочем, из-за того, что "Укрпочта" и Мининфраструктуры так и "не устранили всех недостатков в документах", на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал эту сделку и вернул обратно "Укрпочте" пакет документов на покупку "Альпари" без принятия решений 29 мая 2023 года.

В мае председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев сообщал, что за первый квартал 2024 года количество действующих банков не изменилось, а из ближайших претендентов на выход из банковского сектора - небольшой Альпари банк.

Экономическая правда