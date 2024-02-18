"Альпарі банк", який хотіла придбати Укрпошта, припиняє діяльність

"Альпарі банк" припиняє банківську діяльність, план припинення вже схвалений Нацбанком.

Про це повідомила пресслужба банку.

Рішення про припинення банківської діяльності було ухвалене 12 грудня 2023 року.

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28 грудня 2023 року Нацбанк погодив план припинення відповідним рішенням.

Альпарі є найменшим банком в Україні, станом на 2021 рік він мав лише 1 відділення.

Станом на 1 січня 2024 року обсяг його чистих активів становив лише 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи).

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У банку було 6176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

У 2021 році "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн, пізніше вона навіть отримала дозвіл Мінінфраструктури на купівлю банку.

Втім, через те, що "Укрпошта" та Мінінфраструктури так і "не усунули всіх недоліків у документах", на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю "Альпарі" без прийняття рішень 29 травня 2023 року.

Економічна правда





