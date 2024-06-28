Украина за I квартал импортировала более 118 тысяч легковушек: из каких стран завозили больше всего
За четыре месяца с начала года в Украину импортировали 118,1 тыс легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину завезли более 23,6 тыс авто.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В лидерскую тройку стран-экспортеров также попали США и Китай.
Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей в Украине:
- Германия – 23 608 ед.;
- США – 19 289 ед.;
- Китай – 12 044 ед.;
- Япония – 12 009 ед;
- Корея – 6 170 ед;
- Франция – 5 900 ед.;
- Словакия – 5 878 ед;
- Мексика – 5 240 ед;
- Великобритания – 5 149 ед;
- Чехия – 5 071 ед.
Такой топ-стран вполне закономерен, ведь крупнейшим автопроизводителем в мире является Китай, где за три месяца произвели более 6,6 млн ед. автотранспорта. Второе место занимает США, с результатом – 2,8 млн, а третье место в Японии (1,9 млн ед.).
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Напомним:
За первый квартал 2024 года Украина потратила более 2 миллиардов долларов на импорт автотранспорта.