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Украина за I квартал импортировала более 118 тысяч легковушек: из каких стран завозили больше всего

Пятница, 28 июня 2024, 10:06 - Анастасия Дячкина

За четыре месяца с начала года в Украину импортировали 118,1 тыс легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину завезли более 23,6 тыс авто.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В лидерскую тройку стран-экспортеров также попали США и Китай.

Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей в Украине:

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  1. Германия – 23 608 ед.;
  2. США – 19 289 ед.;
  3. Китай – 12 044 ед.;
  4. Япония – 12 009 ед;
  5. Корея – 6 170 ед;
  6. Франция – 5 900 ед.;
  7. Словакия – 5 878 ед;
  8. Мексика – 5 240 ед;
  9. Великобритания – 5 149 ед;
  10. Чехия – 5 071 ед.

Такой топ-стран вполне закономерен, ведь крупнейшим автопроизводителем в мире является Китай, где за три месяца произвели более 6,6 млн ед. автотранспорта. Второе место занимает США, с результатом – 2,8 млн, а третье место в Японии (1,9 млн ед.).

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Напомним:

За первый квартал 2024 года Украина потратила более 2 миллиардов долларов на импорт автотранспорта.

авто Укравтопром автомобильный рынок
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