Достраивать Хмельницкую АЭС нужно, но после завершения войны - эксперт

Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.

Такую позицию высказал председатель правления Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" (КИЭП) Юрий Сапожников, пишет "Укринформ".

"По нашему мнению, третий-четвертый блоки на Хмельницкой АЭС должны быть достроены. Это тот ресурс, в который уже вложено около 2 млрд долл. на каждый энергоблок", - сказал Сапожников.

По его словам, чтобы снести уже построенные конструкции энергоблоков, пришлось бы потратить еще около 1 млрд долл.

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В то же время подчеркнул Сапожников, транспортировка оборудования для энергоблоков и сами строительные работы во время войны являются рискованными, в частности, из-за возможных российских атак на стройплощадку.

"Делать это (достраивать ХАЭС - ЭП) надо, но позже, после того, как будет завершена российская агрессия", - считает Сапожников.

Сейчас он считает целесообразным сосредоточиться на развитии распределенной генерации.

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Напомним:

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

Глава Минэнерго Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС).

Экономическая правда.