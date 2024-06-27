SpaceX получила контракт на уничтожение МКС на сумму почти 850 миллионов долларов
Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на 843 млн долл на строительство корабля, который выведет Международную космическую станцию (МКС) с орбиты Земли в 2030 году.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Американское космическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX для строительства корабля, который должен вывести с орбиты МКС и обеспечить ее безопасное уничтожение в 2030 г., когда истечет срок ее службы.
В сообщении говорится, что размер контракта, который выиграла компания Илона Маска, – 843 млн долл. Однако это лишь часть расходов, поскольку перед тем как подойти к последней стадии деорбитации, нужно также изъять со станции важное оборудование и экипаж.
"Выбор американского аппарата для вывода с орбиты Международной космической станции поможет NASA и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход с низкой околоземной орбиты после окончания срока работы станции", – сообщил помощник администратора управления космических операций штаб-квартиры NASA, Кен Бауэрсокс.
Отмечается, что аппарат будет уничтожен вместе со станцией в результате их вхождения в атмосферу Земли.
После строительства и испытания аппарата он перейдет в собственность NASA. Оно будет осуществлять миссию по выводу МКС с орбиты, но участие в ней будут принимать все пять агентств, которые на данный момент работают на МКС.
МКС начала строиться в 1998 году, ею управляют пять космических агентств - США, Европы, Канады, Японии и России. Станция находится на орбите около 400 км над Землей, ее вес превышает 400 тонн.
Напомним:
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