SpaceX получила контракт на уничтожение МКС на сумму почти 850 миллионов долларов

Международная космическая станция NASA

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на 843 млн долл на строительство корабля, который выведет Международную космическую станцию (МКС) с орбиты Земли в 2030 году.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Американское космическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX для строительства корабля, который должен вывести с орбиты МКС и обеспечить ее безопасное уничтожение в 2030 г., когда истечет срок ее службы.

В сообщении говорится, что размер контракта, который выиграла компания Илона Маска, – 843 млн долл. Однако это лишь часть расходов, поскольку перед тем как подойти к последней стадии деорбитации, нужно также изъять со станции важное оборудование и экипаж.

Реклама:

"Выбор американского аппарата для вывода с орбиты Международной космической станции поможет NASA и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход с низкой околоземной орбиты после окончания срока работы станции", – сообщил помощник администратора управления космических операций штаб-квартиры NASA, Кен Бауэрсокс.

Отмечается, что аппарат будет уничтожен вместе со станцией в результате их вхождения в атмосферу Земли.

После строительства и испытания аппарата он перейдет в собственность NASA. Оно будет осуществлять миссию по выводу МКС с орбиты, но участие в ней будут принимать все пять агентств, которые на данный момент работают на МКС.

Реклама:

МКС начала строиться в 1998 году, ею управляют пять космических агентств - США, Европы, Канады, Японии и России. Станция находится на орбите около 400 км над Землей, ее вес превышает 400 тонн.

Напомним:

Цена компании Илона Маска оценивается в 210 миллиардов долларов и на фоне интереса инвесторов. Оценка SpaceX уступает лишь оценке материнской компании TikTok - Bytedance.

Falcon Heavy компании SpaceX, одна из самых мощных действующих ракет в мире, запустила на орбиту новый американский спутник, призванный помочь синоптикам следить за мощными солнечными бурями.