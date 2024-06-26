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Ракета SpaceX Falcon Heavy запустила супутник для відстеження сонячних бурь

Середа, 26 червня 2024, 14:51 - Артур Крижний

Falcon Heavy компанії SpaceX, одна з найпотужніших діючих ракет у світі, запустила на орбіту новий американський супутник, покликаний допомогти синоптикам стежити за потужними сонячними бурями.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ракета, що складається з трьох модифікованих ядер Falcon, стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді о 17:26 за місцевим часом.

Супутник GOES-U був успішно виведений на орбіту близько 22:00 за нью-йоркським часом, повідомляє SpaceX.

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На орбіті Землі на відстані близько 35 700 кілометрів (22 200 миль) супутник буде використовувати компактний коронограф, який допоможе синоптикам стежити за сонячними бурями, відстежувати урагани і блискавки, проводити атмосферні вимірювання і робити знімки Землі.

GOES-U - це четвертий і останній супутник у серії супутників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень NOAA та NASA.

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Економічна правда.

космос космічна галузь
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