SpaceX – другий за вартістю стартап отримав рекордну оцінку у 210 мільярдів доларів

Ціна компанії Ілона Маска оцінюється у 210 мільярдів доларів і на тлі інтересу інвесторів. Оцінка SpaceX поступається лише оцінці материнської компанії TikTok – Bytedance.

Про це повідомляє Bloomberg.

В повідомленні йдеться, що SpaceX продасть інсайдерські акції по 112 доларів за штуку, що є вищою ціною, ніж очікувалося, і підвищує вартість компанії Ілона Маска до 210 мільярдів доларів.

Востаннє космічна та супутникова компанія була оцінена у 180 мільярдів доларів під час транзакції у грудні.

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Другий за вартістю стартап у світі вирішив оцінити свою поточну тендерну пропозицію – транзакцію, яка дозволяє співробітникам та інсайдерам, таким як інвестори, продавати акції – вище, ніж оцінка в 200 мільярдів доларів, яка обговорювалася минулого місяця.

Повідомляється, що це можливо через значний інтерес інвесторів до компанії SpaceX.

Нова оцінка є рекордною для американської приватної компанії, але все ще нижчою за 268 млрд дол оцінки ByteDance Ltd., китайського розробника додатка TikTok.

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Зазначається, що умови угоди не є остаточними, і розмір тендерної пропозиції може змінитися залежно від інтересу як з боку інсайдерських продавців, так і з боку покупців.

Нагадаємо:

Falcon Heavy компанії SpaceX, одна з найпотужніших діючих ракет у світі, запустила на орбіту новий американський супутник, покликаний допомогти синоптикам стежити за потужними сонячними бурями.

Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні.