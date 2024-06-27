Украина получила доступ к 50 миллионам испанских фондов восстановления

Украина получила доступ к испанским государственным фондам восстановления на 50 млн евро, грант 1 млн евро для поддержки бизнеса и 4,6 млн евро - на нужды гуманитарного разминирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О получении доступа и оказании поддержки шла речь во время 4-го заседания Смешанной Межправительственной украинско-испанской Комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.

Во время заседания испанская сторона подтвердила, что расширяет поддержку Украины путем предоставления доступа к испанским государственным фондам восстановления - это 50 млн евро на поддержку украинского частного сектора, в частности, малого и среднего бизнеса.

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Кроме этого будет выделен дополнительный миллион евро в виде грантов для бизнеса.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сегодняшнее заседание дает возможность обсудить важные вопросы двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, восстановления Украины, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки, здравоохранения, туризма и изменения климата.

Отмечается, что для Украины также важно усиление торговли.

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"В 2023 году Испания заняла 6-е место по объему двусторонней торговли товарами между Украиной и ЕС с долей 4,8% от общего объема торговли. В январе - апреле 2024 года наш экспорт в Испанию увеличился на 88,6%, составив 1 094,4 миллиона долларов. Для нас важно в этом контексте наращивать процент несырьевого экспорта", – добавила Свириденко.

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