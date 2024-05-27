Зеленський: угода з Іспанією передбачає 1 млрд військової допомоги для України на поточний рік

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі домовленостей про військову допомогу, зафіксовані безпековою угодою з Іспанією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив на спільному брифінгу з прем’єром Іспанії Педро Санчесом під час свого першого візиту до Мадрида.

Зеленський назвав підписану з Іспанією безпекову угоду "вагомим стратегічним документом".

"На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги, і на період до 2027 року – 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру", – повідомив президент.

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Він також подякував за рішення Іспанії щодо додаткових снарядів та бронетехніки. Вочевидь, йдеться про анонсований 20 травня пакет допомоги з танками Leopard і 155-мм боєприпасами.

Неофіційно повідомляли, що у рамках цього пакета Іспанія надасть також ракети до Patriot.

Європейська правда

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