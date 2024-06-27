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"Николаевское морское агентство" продали на аукционе за более чем 14 миллионов

Четверг, 27 июня 2024, 13:05 - Алексей Артемчук
 
фдму

Во время проведения аукциона цена государственного предприятия выросла в 20 раз до 14 млн 280 тыс. гривен.

Об этом сообщает председатель Фонда государственного имущества, Виталий Коваль.

Отмечается, что за актив соревновались 6 участников. Цена выросла в 20 раз - с почти 711 тысяч гривен до 14 млн 280 тыс. гривен. 

Аукциона по продаже "Николаевского морского агентства" проходил в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

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Новый владелец получит складские помещения, оборудование, мебель и водное транспортное средство. 

Также сообщается, что объект имеет выгодное расположение - неподалеку Черноморского судостроительного завода и железнодорожного вокзала, рядом с рекой Южный Буг. 

Напомним:

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Фонд государственного имущества завершил процесс регистрации права собственности государства на Нефтяную компанию "Альянс-Украина".

ФГИУ аукцион приватизация продажа
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