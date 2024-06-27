Группа Нафтогаз за первый квартал 2024 года получила почти 11 миллиардов прибыли

В январе-марте 2024 года Группа Нафтогаз получила чистую прибыль 10,9 млрд грн, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает пресс-служба группы Нафтогаз.

"Группе Нафтогаз удалось существенно улучшить финансовый результат. Так, чистая прибыль в первом квартале 2024 года составила 10,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года Группа получила чистый убыток 1,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом консолидированная операционная прибыль составила 12,4 млрд грн, что в 3,6 раза больше по сравнению с январем-мартом 2023 года.

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Председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов также добавил, что был улучшен финансовый результат материнской компании Группы – НАК "Нафтогаз Украины".

Она получила чистую прибыль в размере 8,1 млрд грн, что на 0,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года

Напомним:

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АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, уплатило в сводный бюджет страны 9,85 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-мае 2024 года.

"Нафтогаз Украины" 25 июня перечислил в государственный бюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов за 2023 год.