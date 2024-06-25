"Нафтогаз" сплатив дивіденди за 2023 рік 

"Нафтогаз України" 25 червня перерахував до державного бюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків за 2023 рік.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає LIGA.net.

"Нафтогаз сьогодні сплатив до держбюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків із них за результатами 2023 року", – зазначив він у коментарі виданню.

Нагадаємо:

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24 червня "Нафтогаз України" повідомив, що за результатами 2023 року компанія сплатить до держбюджету 12,2 мільярда гривень дивідендів та ще 2,1 мільярда податку на дивіденди.

Економічна правда

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