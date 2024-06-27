"Европа ничего не поулчает": энергетики ответили конспирологам экспорта электроэнергии

Украина не экспортирует электроэнергию в ЕС, но обеспечивает транзитные перетоки из одних европейских государств в другие.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.

"Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки", - заявил он.

Он пояснил, что Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме.

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"Некоторые люди видят, условно, 100 МВт на границе между Украиной и Венгрией - и ошибочно или сознательно пишут: "Значит, Украина экспортирует. Нас обманывают. Нам выключают свет, а сами продают электроэнергию за границу". Это не так", - отметил Кудрицкий

При таком транзите Украина просто передает "чужую" электроэнергию через свою территорию и не использует собственные ресурсы.

Кудрицкий пояснил, что чтобы убедиться, что экспорт нулевой, можно посмотреть специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E, где отображаются торговые операции.

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"Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а взамен Европа экспортирует электроэнергию в Украину. Благодаря этому импорту мы можем поддерживать более-менее стабильную ситуацию с отключениями", - отметил глава энергокомпании.

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Напомним:

Зарплаты членов правления "Укрэнерго" составляют около 250-300 тысяч гривен в месяц, председателя правления - Владимира Кудрицкого - примерно 420 тысяч.

Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения.

Экономическая правда.