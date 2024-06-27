SpaceX - второй по стоимости стартап получил рекордную оценку в 210 миллиардов долларов

Цена компании Илона Маска оценивается в 210 миллиардов долларов и на фоне интереса инвесторов. Оценка SpaceX уступает лишь оценке материнской компании TikTok - Bytedance.

Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении говорится, что SpaceX продаст инсайдерские акции по 112 долларов за штуку, что является более высокой ценой, чем ожидалось, и повышает стоимость компании Илона Маска до 210 миллиардов долларов.

Последний раз космическая и спутниковая компания была оценена в 180 миллиардов долларов во время транзакции в декабре.

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Второй по стоимости стартап в мире решил оценить свое текущее тендерное предложение - транзакцию, которая позволяет сотрудникам и инсайдерам, таким как инвесторы, продавать акции – выше, чем оценка в 200 миллиардов долларов, которая обсуждалась в прошлом месяце.

Сообщается, что это возможно из-за значительного интереса инвесторов к компании SpaceX.

Новая оценка является рекордной для американской частной компании, но все еще ниже 268 млрд долл оценки ByteDance Ltd., китайского разработчика приложения TikTok.

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Отмечается, что условия сделки не являются окончательными, и размер тендерного предложения может измениться в зависимости от интереса как со стороны инсайдерских продавцов, так и со стороны покупателей.

Напомним:

Falcon Heavy компании SpaceX, одна из самых мощных действующих ракет в мире, запустила на орбиту новый американский спутник, призванный помочь синоптикам следить за мощными солнечными бурями.

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине.