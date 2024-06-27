SpaceX - второй по стоимости стартап получил рекордную оценку в 210 миллиардов долларов
Цена компании Илона Маска оценивается в 210 миллиардов долларов и на фоне интереса инвесторов. Оценка SpaceX уступает лишь оценке материнской компании TikTok - Bytedance.
Об этом сообщает Bloomberg.
В сообщении говорится, что SpaceX продаст инсайдерские акции по 112 долларов за штуку, что является более высокой ценой, чем ожидалось, и повышает стоимость компании Илона Маска до 210 миллиардов долларов.
Последний раз космическая и спутниковая компания была оценена в 180 миллиардов долларов во время транзакции в декабре.
Второй по стоимости стартап в мире решил оценить свое текущее тендерное предложение - транзакцию, которая позволяет сотрудникам и инсайдерам, таким как инвесторы, продавать акции – выше, чем оценка в 200 миллиардов долларов, которая обсуждалась в прошлом месяце.
Сообщается, что это возможно из-за значительного интереса инвесторов к компании SpaceX.
Новая оценка является рекордной для американской частной компании, но все еще ниже 268 млрд долл оценки ByteDance Ltd., китайского разработчика приложения TikTok.
Отмечается, что условия сделки не являются окончательными, и размер тендерного предложения может измениться в зависимости от интереса как со стороны инсайдерских продавцов, так и со стороны покупателей.
Напомним:
Falcon Heavy компании SpaceX, одна из самых мощных действующих ракет в мире, запустила на орбиту новый американский спутник, призванный помочь синоптикам следить за мощными солнечными бурями.
Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине.