Пентагон продовжив контракт із компанією Маска на використання Starlink в Україні

Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні.

Про це Bloomberg повідомила прессекретарка Командування космічних систем США Бонні Пойндекстер.

Контракт діятиме ще шість місяців – до 30 листопада, його вартість склала 14,1 млн доларів.

"Контракт забезпечує доступ до супутників Starlink, обладнання та підтримки клієнтів на погоджених умовах", – сказала вона.

Реклама:

Зазначається, що це лише частина контрактів на 2,5 млрд доларів, які SpaceX виграла в рамках програми запуску військових супутників. SpaceX також бере участь у новому раунді торгів, конкуруючи з United Launch Alliance – спільним підприємством Lockheed Martin Corp. та Boeing Co.

Нагадаємо:

Уряд Польщі продовжив оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.

Реклама: