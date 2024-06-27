Ограничения света вечером четверга будут больше: енергетики назвали время
В четверг 27 июня с 17:00 до 23:00 объем ограничений света будет больше.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В то же время в энергокомпании напомнили, что в энергосистеме сохраняется сложная ситуация и графики ограничения потребления действуют в течение всех суток.
Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.
Главная причина применения мер ограничения - последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.
Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы.
Напомним:
В четверг 27 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
Недостаток ракет ПВО делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.
Экономическая правда.