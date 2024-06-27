Ограничения света вечером четверга будут больше: енергетики назвали время

В четверг 27 июня с 17:00 до 23:00 объем ограничений света будет больше.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В то же время в энергокомпании напомнили, что в энергосистеме сохраняется сложная ситуация и графики ограничения потребления действуют в течение всех суток.

Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

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Главная причина применения мер ограничения - последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.

Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы.

Напомним:

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В четверг 27 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Недостаток ракет ПВО делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

Экономическая правда.