БЕБ виявило схему ухилення від податків при працевлаштуванні у відомій службі таксі 

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з колегами-правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності, оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі. Щоправда, БЕБ не називає цю службу.

Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв.

Реклама:

Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату "інформаційно-посередницьких послуг". Після цього виводив їх у готівку через каси в банках.

При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася.

Таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків.

Реклама:

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо.

Як зазначається в повідомленні, організатору схеми повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо:

Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який завозив в Україну транспортні засоби під виглядом допомоги для Збройних сил України.

Економічна правда