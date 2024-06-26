БЕБ виявило схему ухилення від податків при працевлаштуванні у відомій службі таксі
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з колегами-правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності, оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі. Щоправда, БЕБ не називає цю службу.
Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв.
Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату "інформаційно-посередницьких послуг". Після цього виводив їх у готівку через каси в банках.
При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася.
Таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо.
Як зазначається в повідомленні, організатору схеми повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків.
Нагадаємо:
Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який завозив в Україну транспортні засоби під виглядом допомоги для Збройних сил України.
Економічна правда