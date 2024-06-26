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БЕБ виявило схему ухилення від податків при працевлаштуванні у відомій службі таксі 

Середа, 26 червня 2024, 12:25 - Віктор Волокіта
 

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з колегами-правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Слідство встановило, що організатор схеми, використовуючи  нотаріальні довіреності, оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі. Щоправда, БЕБ не називає цю службу. 

Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв. 

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Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату "інформаційно-посередницьких послуг". Після цього виводив їх у готівку через каси в банках. 

При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася. 

Таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків. 

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Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо.

Як зазначається в повідомленні, організатору схеми повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. 

Нагадаємо: 

Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який завозив в Україну транспортні засоби під виглядом допомоги для Збройних сил України.

Економічна правда 

податки БЕБ
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