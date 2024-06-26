"Леса Украины" отстранили от тендера на древесину для ВСУ: войску могут продать дороже

Госпредприятию "Леса Украины" отменили победу в тендере на закупку древесины для ВСУ, хотя оно предлагало самую низкую цену.

Об этом сообщает пресс-служба "Лесов Украины".

Месяц назад предприятие победило на тендере Prozorro на поставку древесины для военных. Объем закупки - почти 28 тысяч кубометров. В процессе торгов "Леса Украины" предложили самую низкую цену - 3750 грн за м3 с доставкой. Общая сумма - 104,2 млн грн.

Однако, один из участников с ценой 119,4 млн обратился в Антимонопольный комитет с жалобой.

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"Нашли зацепку, которая касается аттестации нашей отраслевой лаборатории, которая предоставила радиологический сертификат. Это формальный вопрос, который можно устранить в рабочем порядке. Но решение о признании ГП "Леса Украины" победителем отменено. Мы подали жалобу в АМКУ", - заявили в компании.

Предприятие отметило, что при всем том ООО-жалобщик покупает древесину, которую заказали военные, у "Лесов Украины".

"Поэтому может случиться, что военные будут вынуждены платить за куб нашей же древесины на 546 грн дороже", - добавили в пресс-службе.

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Напомним:

Кабмин одобрил изменения, которые вводят еще один цифровой инструмент в лесной отрасли - фотофиксацию древесины.

Закупка древесины для строительства фортификационных сооружений будет происходить через электронный каталог Prozorro Market.

Экономическая правда.