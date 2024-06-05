Для оперативності деревину для фортифікацій купуватимуть через Prozorro Market 

Закупівля деревини для будівництва фортифікаційних споруд буде відбуватися через електронний каталог Prozorro Market.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У повідомленні йдеться, що таким чином військові отримають можливість купувати необхідні матеріали швидко та зручно.

Державна установа "Професійні закупівлі", яка адмініструє Prozorro Market у частині товарів широкого вжитку, вже підготувала інструмент для проведення закупівель. Зокрема, було додано понад 180 специфікацій для закупівлі круглих лісоматеріалів, без яких неможливо побудувати фортифікаційні укріплення.

Реклама:

У пресслужбі також зазначили, що з огляду на активне будівництво укріплень, деревина військовим потрібна оперативно, саме тому було прийнято рішення закуповувати її через Prozorro Market. Лише 9 днів у середньому триває процедура в е-каталозі. У той же час при відкритих торгах замовник має витратити втричі більше часу

"Щоб військові могли швидше закуповувати необхідну для будівництва фортифікаційних споруд деревину, ми додали ці позиції в електронний каталог. До того ж закупівлі через Prozorro Market дозволяють не лише заощадити час, а й фінансові ресурси. Практика доводить, що при купівлі через е-каталог ціна в середньому є нижчою до 20%, ніж під час проведення окремих тендерів", – зазначила заступниця Міністра економіки Надія Бігун.

У повідомленні також йдеться, що завдяки Prozorro Market військові частини зможуть отримувати кращі ціни та економити кошти, купуючи деревину напряму у виробника – ДП "Ліси України". 63 філії цього державного підприємства вже кваліфіковано до е-каталогу.

Реклама:

"За кілька днів команда Професійних закупівель адаптувала електронний каталог під потреби ВЦА. Ми у рази збільшили асортимент деревини, кваліфікували постачальників – зробили все можливе, аби закупівлі можна було здійснити зручно та оперативно.

Prozorro Market користується великою популярністю для закриття потреб оборони. Окрім деревини, там купують дрони, паливо, офісне устаткування тощо", – розповів Дмитро Соловей, заступник директора Професійних закупівель з питань розвитку.

Читайте також: Скільки коштує деревина для фортифікацій? Розповідаємо на прикладі закупівель на Харківщині