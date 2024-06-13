Кабмін запровадив обов'язкову фотофіксацію деревини

Кабмін схвалив зміни, які запроваджують ще один цифровий інструмент у лісовій галузі - фотофіксацію деревини.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами міністра Руслана Стрільця, тепер система електронного обліку деревини формуватиме ТТН-ліс лише після завантаження у неї фото лісовоза з деревиною. Це дозволить ввести додатковий інструмент простеження руху деревини до місця призначення.

"Сьогоднішнє рішення уряду залишило в минулому ще одну можливість для фальсифікацій. Адже інформація про ТТН є відкритою. Кожен може перевірити справжність документів на сайті ДП "ЛІАЦ" за номером ТТН або номером лісовоза.

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Вже пів року ця послуга у тестовому режимі успішно працює у філіях ДП "Ліси України". Тепер вона є обов’язковою для всіх лісокористувачів", - заявив міністр.

Раніше при перевезенні деревини у ТТН-ліс зазначалися лише дата, обсяг продукції, дані водія та автомобіля, номера бирок. Співробітники лісгоспів могли перебити бирки та вивезти за однією ТТН декілька партій деревини приблизно однакового обсягу.

Виявити підміну при перевірці автомобіля на дорозі досить складно, бо формально у водія всі документи нібито в порядку, заявили в міністерстві.

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Тепер же завантажена на лісовози деревина фотографується з чотирьох ракурсів, після чого світлини завантажуються в систему ЕОД. Лише після цього відбувається оформлення ТТН.

"Малюнок складеної деревини є унікальним, продублювати його неможливо. Відповідно, ТТН другий раз не використаєш. Це додатковий спосіб контролю за перевезенням деревини для правоохоронних органів та громадськості.

Ідея фотофіксації деревини втілюється в рамках цифровізації галузі, сам досвід запозичений у румунських колег у рамках міжнародної співпраці", - йдеться у повідомленні.

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