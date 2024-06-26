Миллиардер из РФ добился отмены некоторых санкций ЕС в суде 

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Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского миллиардера, Дмитрия Пумпянского об исключении себя и жены из санкционных списков ЕС.

Об этом говорится в решении суда.

В постановлении сообщается, что тот факт, что Пумпянский бывший совладелец группы "Синара" и Трубной металлургической компании (ТМК) и входил в состав их топ-менеджмента, не позволяет отнести его к "ведущим бизнесменам, работающим в России", или "бизнесменам, вовлеченным в секторы экономики, которые обеспечивают существенный источник дохода правительства Российской Федерации".

Решение о санкциях в отношении Пумпянского будет аннулировано. Также Совету Евросоюза предписано оплатить расходы, понесенные бизнесменом. Кроме этого отмечается, что суд вывел из черного списка ЕС жену миллиардера Галину.

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Пумпянский попал под санкции Евросоюза и Британии почти сразу после начала большой войны. На тот момент бизнесмен контролировал 90% ТМК, был членом ее совета директоров, а также бенефициаром и президентом "Синары". Из-за санкций он оставил все должности в обеих компаниях.

В сентябре 2023 года суд ЕС отказался снять ограничения с Пумпянского. В решении говорилось, что хотя бизнесмен и "не играл прямой роли в военном наступлении в Украине, он участвует в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник дохода для правительства Российской Федерации".

Пумпянский стал первым российским миллиардером, который добился снятия санкций ЕС через суд. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $3,3 млрд.

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До него аналогичного решения суда добились вице-президент АФК "Система" Сергея Мндоянц и экс-директор торговой площадки "Ozon" Александра Шульгина, которые в рейтинг самых богатых людей России не входят.

Обновлено. Суд не отменил самое первое решение Совета ЕС о санкциях от 9 марта 2022 года, а также последнее решение о продлении ограничительных мер от 14 марта 2024 года, согласно которому олигарх находится под санкциями.

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