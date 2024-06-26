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Российский руководитель Запорожской АЭС помогает военным РФ вывозить оборудование

Среда, 26 июня 2024, 14:03 - Артур Крыжный

Назначенный оккупантами заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает военным вывозить со станции незадействованное оборудование.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По сообщениям местных, командированный из Ростова Атакищев отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче "невостребованного" имущества станции на нужды оккупантов, а также их размещение на территории.

"Сам он постоянно передвигается в окружении военных и почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве. Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" рф. Это является очередным свидетельством того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект", - сообщают в Центре.

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Напомним:

За последнюю неделю в Энергодаре в результате атак беспилотников были разрушены две подстанции "Луч" и "Радуга", что привело к длительному обесточиванию города, но не повлияло на электроснабжение Запорожской АЭС.

По состоянию на июнь прямые убытки "Энергоатома" из-за оккупации Запорожской атомной электростанции превысили 210 млрд грн.

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Экономическая правда.

ЗАЭС Россия война
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