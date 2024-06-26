Миллиардер из РФ купил элитный самолет за 115 миллионов долларов, несмотря на санкции ЕС - РосСМИ

Один з літаків Airbus A320neo getty images

Бизнес-джет Airbus A320neo стоимостью более 115 млн долл попал в Россию вопреки санкциям, запрещающим поставки иностранной авиатехники.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В сообщении говорится, что обладателем первого в России самолета класса NEO может быть один из основателей компании "Киевская площадь" Зарах Илиев.

Его состояние составляет около $3 млрд, говорится на сайте Forbes. Он находится под санкциями США и Великобритании.

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Этот борт компания Airbus Corporate Jets выпустила с завода в конце 2019 года под серийным номером 8774. В январе 2020-го он перелетел в Швейцарию для оснащения vip-интерьером и покраски - на это ушел целый год.

Самолет покупали через зарегистрированную в Сан-Марино компанию с адресом на Мальте, он получил номер T7-HHH. Летом 2022-го самолет сменил прописку на азербайджанскую и получил другой номер - 4K-5555.

После этого он получил таджикский номер EY-565 и затем сменил прописку на российскую и номер на RA-73889.

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Бизнес-джет может преодолевать расстояние в 11,1 тыс. километров с 25 пассажирами на борту, находясь в воздухе до 13 часов. Во всем мире насчитывается всего десять таких самолетов.

Напомним:

Канада предоставила компании Airbus разрешение на использование российского титана в производстве после того, как стала первым западным правительством, которое запретило поставки этого стратегического металла в рамках последнего пакета санкций.

Россия выделила более 12 миллиардов долларов государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать на плаву свой авиасектор после того, как западные санкции из-за вторжения в Украину прекратили поставки ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию.