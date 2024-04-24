Канада дозволила Airbus використовувати титан із Росії у виробництві літаків, попри санкції

Канада надала компанії Airbus дозвіл на використання російського титану у виробництві після того, як стала першим західним урядом, який заборонив постачання цього стратегічного металу в рамках останнього пакету санкцій.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей крок надає Airbus гнучкості на його канадських заводах і, як очікується, зменшить занепокоєння щодо того, що його основна діяльність може постраждати від фактичної заборони імпорту до Канади його літаків європейського виробництва, які найбільше залежать від легкого титану.

"Airbus знає про те, що канадський уряд наклав санкції на ВСМПО, і отримав необхідний дозвіл для забезпечення операцій Airbus відповідно до застосовних санкцій", - заявили в Airbus Canada у відповідь на запит Reuters.

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Компанія не надала детальної інформації про дозволи і не повідомила, як довго вони будуть діяти. Уряд Канади також не відповів на запити про коментарі.

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Нагадаємо:

Згідно з даними російської митниці, у 2023 році Габон несподівано став найбільшим постачальником запчастин для російських літаків.