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Первая компания из ЕС отказалась покупать российский сжиженный газ

Вторник, 25 июня 2024, 19:07 - Алексей Артемчук

 
getty images

Финская государственная компания по поставке газа Gasum больше не будет закупать сжиженный природный газ из РФ. Это произошло после введения 14 пакета санкций ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба компании Gasum.

"Gasum придерживается всех санкций, введенных ЕС, и не будет покупать и импортировать российский СПГ с 26 июля.", - говорится в сообщении энергетической компании.

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Отмечается, что санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum разорвать соглашение с "Газпром экспортом", но являются форс-мажорными обстоятельствами для покупки или импорта российского СПГ. 

Для понимания, мощность совместного проекта компаний "Газпром" и "Новатэк" - "Криогаз-Высоцк", поставляющего СПГ финской компании составляет 660 тысяч тонн в год.

В 2022 году Финляндия импортировала 195 тысяч тонн СПГ. Кроме того, топливо там закупали шведские и бельгийские компании. Спрос был достаточно высоким, поэтому в 2022 г. компания даже произвела 707 тысяч тонн.

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Напомним:

Правительство Финляндии собирается запретить импорт российского сжиженного газа с 2025 года на национальном уровне.

Финский государственный оптовый поставщик газа Gasum заявил о расторжении контракта на покупку природного газа у компании "Газпром экспорт" по трубопроводам из России.

Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.

Финляндия санкции газ
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