Первая компания из ЕС отказалась покупать российский сжиженный газ

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Финская государственная компания по поставке газа Gasum больше не будет закупать сжиженный природный газ из РФ. Это произошло после введения 14 пакета санкций ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба компании Gasum.

"Gasum придерживается всех санкций, введенных ЕС, и не будет покупать и импортировать российский СПГ с 26 июля.", - говорится в сообщении энергетической компании.

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Отмечается, что санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum разорвать соглашение с "Газпром экспортом", но являются форс-мажорными обстоятельствами для покупки или импорта российского СПГ.

Для понимания, мощность совместного проекта компаний "Газпром" и "Новатэк" - "Криогаз-Высоцк", поставляющего СПГ финской компании составляет 660 тысяч тонн в год.

В 2022 году Финляндия импортировала 195 тысяч тонн СПГ. Кроме того, топливо там закупали шведские и бельгийские компании. Спрос был достаточно высоким, поэтому в 2022 г. компания даже произвела 707 тысяч тонн.

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Напомним:

Правительство Финляндии собирается запретить импорт российского сжиженного газа с 2025 года на национальном уровне.

Финский государственный оптовый поставщик газа Gasum заявил о расторжении контракта на покупку природного газа у компании "Газпром экспорт" по трубопроводам из России.

Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.