Фінляндія планує самостійно заборонити імпорт російського СПГ, оскільки в ЄС поки не готові
Уряд Фінляндії збирається заборонити імпорт російського скрапленого газу з 2025 року на національному рівні.
Про це розповів міністр з питань клімату та навколишнього середовища Кай Мюккянен газеті Helsingin Sanomat, передає liga.net.
"Не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми будемо в ситуації, коли діятиме заборона", – розказав він.
За словами міністра, імпорт LNG у Фінляндію невеликий, але справа в принципі.
Фінляндія не імпортує трубопровідний газ з Росії, але продовжує купувати СПГ, пояснюючи це контрактними зобов'язаннями. Угода між фінською компанією Gasum і російським Газпромом укладена за принципом "бери або плати", тому навіть якби Фінляндія припинила брати законтрактовані обсяги, вона повинна була б їх оплатити.
У Gasum стверджують, що купують мінімальну допустиму контрактом кількість газу.
ЄС зміг домовитися про запровадження санкцій проти російського газу, але навесні 2024 року має набрати чинності норма, що дозволить державам-членами забороняти його імпорт з міркувань безпеки.
Раніше імпорт російського СПГ вже заборонили Латвія та Литва, не чекаючи цих змін.
"Було б простіше, якби це було спільне рішення Євросоюзу, але деякі країни-члени не готові. На рівні ЄС таке рішення ухвалити неможливо, це факт", – сказав він.
Нагадуємо:
Європейські законодавці дійшли попередньої угоди щодо регламенту, який регулюватиме торгівлю відновлюваними джерелами енергії, природним газом і воднем у межах ЄС.