Фінляндія планує самостійно заборонити імпорт російського СПГ, оскільки в ЄС поки не готові

Уряд Фінляндії збирається заборонити імпорт російського скрапленого газу з 2025 року на національному рівні.

Про це розповів міністр з питань клімату та навколишнього середовища Кай Мюккянен газеті Helsingin Sanomat, передає liga.net.

"Не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми будемо в ситуації, коли діятиме заборона", – розказав він.

За словами міністра, імпорт LNG у Фінляндію невеликий, але справа в принципі.

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Фінляндія не імпортує трубопровідний газ з Росії, але продовжує купувати СПГ, пояснюючи це контрактними зобов'язаннями. Угода між фінською компанією Gasum і російським Газпромом укладена за принципом "бери або плати", тому навіть якби Фінляндія припинила брати законтрактовані обсяги, вона повинна була б їх оплатити.

У Gasum стверджують, що купують мінімальну допустиму контрактом кількість газу.

ЄС зміг домовитися про запровадження санкцій проти російського газу, але навесні 2024 року має набрати чинності норма, що дозволить державам-членами забороняти його імпорт з міркувань безпеки.

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Раніше імпорт російського СПГ вже заборонили Латвія та Литва, не чекаючи цих змін.

"Було б простіше, якби це було спільне рішення Євросоюзу, але деякі країни-члени не готові. На рівні ЄС таке рішення ухвалити неможливо, це факт", – сказав він.

Нагадуємо:

Європейські законодавці дійшли попередньої угоди щодо регламенту, який регулюватиме торгівлю відновлюваними джерелами енергії, природним газом і воднем у межах ЄС.