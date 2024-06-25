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Норвегия создаст запас зерна на случай войны

Вторник, 25 июня 2024, 17:15 - Алексей Артемчук

Норвегия начинает запасать зерно, ссылаясь на пандемию, войну и изменение климата.

Об этом сообщает Associated Press.

Правительство Норвегии подписало соглашение о начале накопления зерна, заявив, что пандемия COVID-19, война в Европе и изменение климата сделали это необходимым.

Сообщается, что соглашение о хранении 30 тыс тонн зерна подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Гейр Поллестад и четыре частные компании.

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Пшеница, принадлежащая норвежскому правительству, будет храниться компаниями в хранилищах по всей стране.

В заявлении министерства сельского хозяйства и продовольствия отмечается, что "создание резервного запаса продовольственного зерна означает быть готовым к немыслимому".

В ближайшие годы Норвегия подпишет новые контракты на создание запасов с целью наращивания резерва до 2029 года. 

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Отмечается, что цель состоит в том, чтобы к концу десятилетия иметь около 82 500 тонн зерна, "чтобы у нас было достаточно зерна для трехмесячного потребления населением Норвегии в кризисной ситуации, которая может возникнуть", - добавил Поллестад.

По состоянию на первый квартал этого года в Норвегии проживало 5,6 миллиона жителей.

Напомним:

Норвегия планирует самостоятельно собирать и обслуживать немецкие танки Leopard 2, местная компания Ritek уже производит 37 из 54 танков, заказанных Осло.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил, что Осло предоставит Украине 1,1 миллиарда крон (103 миллиона долларов), чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру и обеспечить поставки электроэнергии к следующей зиме.

Норвегия зерно пшеница
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