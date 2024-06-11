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Норвегія збиратиме танки Leopard 2 і планує вихід на міжнародний ринок

Вівторок, 11 червня 2024, 20:34 - Ігор Пилипів
 
фото: getty images

Норвегія планує самостійно збирати та обслуговувати німецькі танки Leopard 2, місцева компанія Ritek вже виготовляє 37 з 54 танків, замовлених Осло.

Про це повідомляє AFP з посиланням на міністерство оборони країни

Видання зазначає, що це перший випадок, коли основні бойові танки будуть зібрані в Норвегії, яка є членом НАТО і на півночі межує з Росією.

За угодою з компанією Krauss-Maffei Wegmann норвезька Ritek стане субпідрядником німецького виробника танків. Її нова складальна лінія в Левангері, на заході Норвегії, також зможе збирати танки для інших країн.

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"Угода допоможе зміцнити потенціал НАТО і Європи щодо збільшення виробництва танків у майбутньому", - заявили в міністерстві.

Також планується, що Ritek стане центром технічного обслуговування і модернізації парку танків Nordic Leopard в країнах Північної Європи. Загалом Норвегія, Швеція, Данія і Фінляндія використовують різні варіанти танка Leopard 2 у своїх арміях.

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Норвегія зброя ВПК
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