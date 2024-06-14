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У Києві хотіли замовити будівництво укриття за 95 млн фірмі, яка надала недостовірні дані

П'ятниця, 14 червня 2024, 11:53 - Віктор Волокіта

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на будівництво протирадіаційного укриття вартістю понад 95 млн грн. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні, про проведення закупівлі робіт з будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття оголосило управління освіти одного з районів Києва.

Переможцем тендеру визначили столичне підприємство, остаточна цінова пропозиція якого склала 95,2 млн грн.

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Під час здійснення аналітичного дослідження фахівці Бюро економічної безпеки встановили низку ризиків, пов’язаних зі згаданою компанією. 

Зокрема вона не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо переможця публічної закупівлі, а також надала недостовірну інформацію, суттєву при визначенні результатів тендеру.

Аналітики Територіального управління скерували рекомендаційний лист із виявленими ризиками на адресу управління освіти. В результаті замовник відхилив тендерну пропозицію переможця закупівлі.

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"Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили нераціональне використання понад 95 млн грн коштів з бюджету міста Києва", - йдеться в повідомленні. 

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Економічна правда

БЕБ тендер Київ
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