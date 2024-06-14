У Києві хотіли замовити будівництво укриття за 95 млн фірмі, яка надала недостовірні дані

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на будівництво протирадіаційного укриття вартістю понад 95 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні, про проведення закупівлі робіт з будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття оголосило управління освіти одного з районів Києва.

Переможцем тендеру визначили столичне підприємство, остаточна цінова пропозиція якого склала 95,2 млн грн.

Реклама:

Під час здійснення аналітичного дослідження фахівці Бюро економічної безпеки встановили низку ризиків, пов’язаних зі згаданою компанією.

Зокрема вона не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо переможця публічної закупівлі, а також надала недостовірну інформацію, суттєву при визначенні результатів тендеру.

Аналітики Територіального управління скерували рекомендаційний лист із виявленими ризиками на адресу управління освіти. В результаті замовник відхилив тендерну пропозицію переможця закупівлі.

Реклама:

"Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили нераціональне використання понад 95 млн грн коштів з бюджету міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

За обслуговування міжнародного пункту пропуску хотіли віддати 13 млн фірмі без досвіду роботи

Економічна правда