У Києві хотіли замовити будівництво укриття за 95 млн фірмі, яка надала недостовірні дані
Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на будівництво протирадіаційного укриття вартістю понад 95 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як йдеться в повідомленні, про проведення закупівлі робіт з будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття оголосило управління освіти одного з районів Києва.
Переможцем тендеру визначили столичне підприємство, остаточна цінова пропозиція якого склала 95,2 млн грн.
Під час здійснення аналітичного дослідження фахівці Бюро економічної безпеки встановили низку ризиків, пов’язаних зі згаданою компанією.
Зокрема вона не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо переможця публічної закупівлі, а також надала недостовірну інформацію, суттєву при визначенні результатів тендеру.
Аналітики Територіального управління скерували рекомендаційний лист із виявленими ризиками на адресу управління освіти. В результаті замовник відхилив тендерну пропозицію переможця закупівлі.
"Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили нераціональне використання понад 95 млн грн коштів з бюджету міста Києва", - йдеться в повідомленні.
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Економічна правда