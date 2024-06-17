БЕБ упередили розтрату на 18 мільйонів при ремонті школи на Київщині

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з капітального ремонту школи.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні, службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення ремонту загальноосвітньої школи.

При цьому відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які були зазначені в кошторисі, виявились значно завищеними.

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Зазначається, що аналітики БЕБ направили відповідний лист з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю.

В результаті замовник взяв до уваги рекомендації та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету.

Нагадаємо:

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Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на будівництво протирадіаційного укриття вартістю понад 95 млн грн.

Посадовці планували витратити понад 5,8 мільйона гривень на капітальний ремонт приміщень задля встановлення спеціального медичного обладнання.