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На Днепропетровщине - экстренные отключения, в 11 областях увеличили ограничения света

Понедельник, 24 июня 2024, 13:58 - Артур Крыжный

По указанию НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области вводят экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Днепропетровской области введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дал НЭК Укрэнерго", - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 введен увеличенный объем ограничений.

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Причина - недостаточная эффективность уже примененных облэнерго мер ограничения потребления.

Напомним:

В понедельник 24 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 00:00 до 24:00.

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Ранее прогнозировали, что в понедельник вечером - с 19:00 до 23:00 - объем ограничений потребления электроэнергии будет больше.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия
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