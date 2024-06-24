Енергетики попередили про більше обмеження світла в окремі години понеділка
У понеділок ввечері - з 19:00 до 23:00 - обсяг обмежень споживання електроенергії буде більшим.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкт", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах, пише енергокомпанія.
Водночас енергетики нагадали, що у понеділок, 24 червня, графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.
Нагадаємо:
У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.
Економічна правда.