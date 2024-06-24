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Енергетики попередили про більше обмеження світла в окремі години понеділка

Понеділок, 24 червня 2024, 10:55 - Артур Крижний

У понеділок ввечері - з 19:00 до 23:00 - обсяг обмежень споживання електроенергії буде більшим.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкт", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах, пише енергокомпанія.

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Водночас енергетики нагадали, що у понеділок, 24 червня, графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Нагадаємо:

У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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