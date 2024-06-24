Отдельные районы Херсона уже несколько суток остаются без света

Из-за обстрелов россиян по энергетическим объектам, некоторые районы города Херсон уже несколько суток остаются без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Из-за значительных повреждений энергетических объектов в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск потребители в некоторых районах города, в частности Корабельном, и некоторых старостатах несколько суток остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики привлекли коллег из других регионов, чтобы быстрее починить поврежденные объекты и сети и вернуть людям свет.

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По данным Министерства энергетики Украины, из-за боевых действий в городе остается обесточенной 3951 точка учета, в области - 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

Напомним:

В понедельник 24 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 00:00 до 24:00.

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В понедельник вечером - с 19:00 до 23:00 - объем ограничений потребления электроэнергии будет больше.

Экономическая правда.