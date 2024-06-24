Лидеры добывающей промышленности в прошлом году увеличили совокупный доход на 13%

В 2023 году компании-лидеры добывающей промышленности получили более 365 млрд грн дохода. Их совокупный доход вырос на 13% по сравнению с первым годом полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные Индекса Опендатабот.

Более половины совокупного дохода топа приходится на 2 государственных компании. Еще 6 компаний принадлежат группе СКМ Рината Ахметова.

Совокупный доход за 2023 год на 11% превысил доход до начала полномасштабного вторжения.

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Лидирует в нынешнем индексе государственная "Укрнафта", которая увеличила доход в 2,3 раза за 2023 год – до 95,17 млрд грн. Это 26% от совокупного дохода всего топ-10 добывающей промышленности. К тому же "Укрнафта" также получила наибольшую прибыль среди всех компаний топ-10: 25,74 млрд грн.

Прошлогодний лидер, компания "Укргаздобыча", переместилась на второе место. Несмотря на то, что компании удалось увеличить доход на 9%, ее чистая прибыль снизилась в 19 раз до 3,14 млрд грн в 2023 году. Основной деятельностью "Укргаздобычи" является добыча природного газа.

В общей сложности эти две государственные компании заработали половину всего дохода лидеров добывающей промышленности: 189 млрд грн.

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Опендатабот

Еще 41% доходов лидеров разделили между собой шесть компаний группы СКМ Рината Ахметова: 149,67 млрд грн. Пять из них получили чистую прибыль на сумму 32,35 млрд грн. Только Центральный ГОК понес убытки в размере 1,33 млрд грн.

"Среди компаний группы СКМ, увеличивших свой доход в 2023 году, следует выделить Северный ГОК (+44%), обогатительную фабрику Свято-Варваринскую (+32%) и ШУ Покровское (+14%). В то же время, доходы Нефтегаздобычи и Центрального ГОКа уменьшились на 35% и 31% соответственно, а ДТЭК Павлоградуголь – на 6%", – пишет Опендатабот.

В индекс также вошли две компании FERREXPO AG, связанные с Константином Жеваго. Их совокупный доход за 2023 год уменьшился почти на треть по сравнению с 2022 годом: Полтавский ГОК – на 33%, Еристовский ГОК – на 32%. Однако эти две компании сумели получить совокупную прибыль в размере 970,7 млн грн.

В общей сложности девять из десяти компаний, попавших в Индекс, смогли получить доходы в прошлом году — 62,11 млрд грн. К сравнению, в 2022 году прибыльными оказалось только 6 компаний из десяти.

В Индекс этого года не попали Ингулецкий ГОК, доход которого уменьшился на 32%, и Укрнефтебурение (-38%), которое ранее входило в группу компаний Игоря Коломойского и перешло в собственность государства по решению суда. В настоящее время Укрнефтебурение находится под управлением "Укрнафты".

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Напомним:

В начале февраля "Укргаздобыча" достигла наибольшей суточной добычи за более чем 5 лет. По итогам 8 февраля компания получила 38,54 млн куб. м товарного газа.