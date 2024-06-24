Материнская компания TikTok и компания из США разрабатывают передовой ИИ-чип

Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, совместно с американским разработчиком микросхем Broadcom работает над созданием передового процессора для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Этот шаг поможет ByteDance обеспечить стабильные поставки высококачественных микросхем на фоне напряженных отношений между США и Китаем.

Разрабатываемый 5-нанометровый чип будет соответствовать американским экспортным ограничениям, а его производство будет поручено тайваньской компании TSMC. Это первый известный случай сотрудничества китайской и американской компаний в сфере разработки таких передовых микросхем после введения Вашингтоном экспортного контроля на передовые полупроводники в 2022 году.

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Партнерство с Broadcom поможет ByteDance снизить затраты на закупку и обеспечить стабильные поставки высококачественных микросхем. Однако производство нового чипа не начнется в этом году, поскольку процесс разработки еще не завершен.

Напомним:

Апелляционный суд США заявил, что 16 сентября он проведет устные дебаты по юридическому обжалованию нового закона, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok, или же ей грозит запрет.

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Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.

Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.

Американский бизнесмен Фрэнк МакКорт, магнат в сфере недвижимости с амбициями по улучшению интернета, заявил, что планирует создать консорциум для участия в тендере на активы платформы TikTok в США.

Экономическая правда.